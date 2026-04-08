Российский теннисист Даниил Медведев высказался о поражении от итальянца Маттео Берреттини во втором круге турнира в Монте-Карло.

Игра продлилась 50 минут и завершилась с разгромным счетом 0:6, 0:6. Медведев впервые в своей карьере проиграл матч с таким результатом.

«Если честно, в принципе, как и каждый год, тренировки на грунте были не самые лучшие. Но на тренировках я не проигрывал со счётом 0:6, поэтому не особо понимаю, что произошло. Просто не мог ни за что зацепиться, попасть в корт, попасть в подачу даже. Подавал, в принципе, хорошо на тренировках, поэтому непонятно, что случилось, но уже ничего не изменишь», — сказал Медведев в интервью «Больше!».

В следующем круге Берреттини сыграет против Жоау Фонсеки из Бразилии.