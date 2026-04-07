Семикратный чемпион турниров «Большого шлема» и первая ракетка мира, испанский теннисист Карлос Алькарас, заявил, что его не беспокоит текущее лидерство в мировом рейтинге.

«Я понимаю, что могу потерять первое место. Не знаю, случится ли это на этом турнире или на следующем. Мне нужно защитить множество очков, и это будет очень трудно. Даже если я сохраню все очки, Янник продолжит набирать свои. Я буду стараться показывать свой лучший теннис и посмотрим, что из этого выйдет, но сейчас меня не волнует первое место в мировом рейтинге», — цитирует Алькараса TennisTV.

На турнире «Мастерс» в Монте-Карло Алькарас защищает свой титул. В стартовом матче он одержал победу над аргентинцем Себастьяном Баэсом со счетом 6:1, 6:3.