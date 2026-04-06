Российский теннисист Андрей Рублев поделился впечатлениями после победы в первом круге турнира в Монте-Карло.

Россиянин одержал победу над португальцем Нуну Боржешем со счетом 6:4, 1:6, 6:1. В начале игры Рублеву потребовался медицинский тайм-аут из-за боли в шее или спине.

«Когда я подавал при счете 4:3, почувствовал дискомфорт. После долгого розыгрыша понял, что больше не могу играть. Во время медицинского перерыва я принял большую дозу болеутоляющих. Посмотрим, как буду чувствовать себя через пять-шесть часов», — цитирует Рублева агентство ТАСС.

В следующих матчах 28-летний россиянин сыграет с победителем противостояния между Зизу Бергсом из Бельгии и Адрианом Маннарино из Франции.