Казахстанский теннисист Александр Бублик высказался о своих результатах на старте текущего сезона.

«Думаю, я начал довольно хорошо, набрал около 600-650 очков на первых трёх турнирах, в которых играл. Это, пожалуй, один из лучших стартов сезона в моей карьере. Но дальше, конечно, ты пытаешься развивать этот успех, и у меня это не получилось.

К сожалению, я рано проиграл в Дубае, а затем рано вылетел на обоих "Мастерсах" в США. Но это часть прогресса и развития. Когда ты проигрываешь рано, у тебя появляется больше времени, чтобы адаптироваться к следующим условиям, поработать и попытаться вернуться сильнее. И именно это я и стараюсь делать — хорошо начать грунтовый сезон и показать хорошие результаты», — сказал Бублик для YouTube-канала турнира в Монте-Карло.

В настоящий момент теннисист из Казахстана находится на 11-м месте в мировом рейтинге теннисистов-профессионалов.