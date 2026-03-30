Женская теннисная ассоциация на официальном сайте обновила рейтинг в одиночном разряде.
Лучшей из россиянок является Мирра Андреева, занимающая 10-е место. Екатерина Александрова идет 13-й, Диана Шнайдер — 19-й, Людмила Самсонова — 21-й, Анна Калинская — 22-й, Вероника Кудерметова — 58-й, Анастасия Захарова — 66-й, Оксана Селехметьева — 74-й, Анна Блинкова — 99-й.
Лидирует белоруска Арина Соболенко. На второй строчке идет представительница Казахстана Елена Рыбакина, на третье место поднялась американка Кори Гауфф, которая выбила из топ-3 польку Игу Свентек.