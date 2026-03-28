Россиянин Роман Сафиуллин(сейчас 216‑я ракетка мира) не смог пробиться в финал «челленджера» в испанском Аликанте.

В полуфинале турнира он уступил испанцу Пабло Льямас Руису (191) со счётом 4:6, 5:7.

Соперники были на корте почти два часа. За это время Сафиуллин 2 раза подал навылет, допустил 6 двойных ошибок и реализовал 3 брейк‑пойнта из 6 заработанных. На счету Льямас Руиса — один эйс, одна двойная ошибка и 5 реализованных брейк‑пойнтов из 9 заработанных.

В борьбе за титул Руис сразится со своим соотечественником Пабло Карреньо‑Бустой (117).