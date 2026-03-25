Чешская теннисистка Каролина Мухова победила Викторию Мбоко из Канады в четвертьфинале турнира в Майами (США).

Соперницы провели на корте 1 час 47 минут и завершили встречу со счетом 7:5, 7:6 (7:5) в пользу 14-й ракетки мира.

Мухова пять раз подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала один брейк-пойнт из двух заработанных. На счету Мбоко семь эйсов, три двойные ошибки и ни одного реализованного брейк-пойнта из двух заработанных.

В полуфинале Мухова сыграет с победительницей матча Белинда Бенчич (Швейцария) — Кори Гауфф (США).