Лучшая теннисистка мира Арина Соболенко (Белоруссия) переиграла в 1/8 финала Чжэн Циньвэнь (26) из Китая со счётом 6:3, 6:4.

Елена Рыбакина globallookpress.com

Соперницы были на корте почти полтора часа. За это время Соболенко выполнила 4 эйса, допустила одну двойную ошибку и смогла взять 3 брейк‑пойнта из 5. У китаянки — 8 подач навылет, 5 двойных ошибок и один из пяти реализованных брейк‑пойнтов.

Чуть позже Елена Рыбакина (3) из Казахстана легко разобралась с австралийкой Талией Гибсон (68) — 6:2, 6:2.

Рыбакина сделала 7 эйсов, не допустила ни одной двойной ошибки и реализовала 4 брейк‑пойнта из 7. Гибсон подала навылет один раз, допустила одну двойную ошибку и не смогла реализовать ни одного заработанного брейк‑пойнта.

В ещё одном матче американка Кори Гауфф победила румынку Сорану Кырстю со счётом 6:4, 3:6, 6:2 за 2 часа и 6 минут.

Все пары 1/4 финала турнира WTA‑1000 в Майами в одиночном разряде:

Арина Соболенко (Беларусь, 1) — Хейли Баптист (США);

Елена Рыбакина (Казахстан, 3) — Джессика Пегула (США, 5);

Белинда Бенчич (Швейцария, 12) — Кори Гауфф (США, 4);

Виктория Мбоко (Канада, 10) — Каролина Мухова (Чехия, 13).