Восьмая ракетка мира Феликс Оже-Альяссим завершил свое выступление на турнире ATP-1000 в Майами.

Канадец в трех сетах уступил Теренсу Атману из Франции со счетом 3:6, 6:1, 3:6.

Встреча продолжалась 1 час 52 минуты. По ходу матча Оже-Альяссим сделал 11 эйсов, совершил четыре двойные ошибки и реализовал два брейк-пойнта из шести. Атман подал навылет два раза, совершил две двойные ошибки и сумел реализовать два брейк-пойнта из трех.

В 1/8 финала Атман сыграет с победителем матча между Фрэнсисом Тиафо и чехом Якубом Меншиком.