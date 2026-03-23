Греческий теннисист Стефанос Циципас завершил выступление на турнире в Майами, не сумев выйти в четвёртый круг.

В матче третьего раунда Циципас уступил французу Артюру Фису со счётом 0:6, 1:6. Встреча продлилась всего 56 минут.

Фис за игру выполнил один эйс, допустил три двойные ошибки и реализовал два из трёх брейк-пойнтов. Циципас отметился двумя подачами навылет, одной двойной ошибкой и не реализовал ни одного из двух брейк-пойнтов.

В следующем круге французский теннисист сыграет с Валантеном Вашеро.

Турнир в Майами проходит с 19 по 29 марта. В 2025 году соревнования выиграл Якуб Меншик.