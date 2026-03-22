Российская теннисистка Анастасия Захарова проиграла Виктории Мбоко из Канады в третьем круге «Мастерса» в Майами (США).

Виктория Мбоко globallookpress.com

Встреча продолжалась 1 час 27 минут и завершилась с результатом 6:1, 7:5 в пользу девятой ракетки мира Мбоко.

Мбоко три раза подала навылет, допустила пять двойных ошибок и реализовала три брейк-пойнта из шести заработанных. На счету Захаровой один эйс, четыре двойные ошибки и ни одного реализованного брейк-пойнта из трёх заработанных.

В следующем круге соперницей 19-летней Мбоко станет еще одна представительница России Мирра Андреева.