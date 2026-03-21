Первая ракетка мира Арина Соболенко подвела итоги своего матча с американкой Энн Ли во втором круге турнира в Майами.

Уроженка Минска одолела соперницу в двух партиях со счетом 7:6 (7:5), 6:4.

«Я боролась, несмотря ни на что, даже если моя игра, вероятно, была не самой лучшей. Ли показала невероятный теннис — была суперагрессивной, невероятно подавала.

Это был отличный матч, высокий уровень, и я очень рада одержать эту сложную победу», — цитирует Соболенко пресс-служба WTA.

Следующей соперницей Соболенко в Майами станет американка Кэти Макнэлли.