Первая ракетка мира Арина Соболенко из Беларуси успешно стартовала на турнире в Майами, обыграв во втором круге Энн Ли — 7:6 (7:5), 6:4.

Арина Соболенко globallookpress.com

Матч продолжался 1 час 43 минуты и получился достаточно напряжённым, особенно в первой партии. Соболенко действовала активно, подала 5 эйсов, допустила всего одну двойную ошибку и реализовала 3 из 15 брейк-пойнтов.

Энн Ли оказала достойное сопротивление: на её счету 6 подач навылет и два реализованных брейк-пойнта, однако в ключевые моменты белорусская теннисистка сыграла стабильнее.

В следующем круге Соболенко встретится с представительницей США Кэти Макнэлли.