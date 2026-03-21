Итальянский теннисист Янник Синнер выиграл у Дамира Джумхура из Боснии и Герцеговины во втором круге турнира в Майами (США).

Встреча продолжалась 1 час 11 минут и завершилась с результатом 6:3, 6:3 в пользу второй ракетки мира.

Синнер девять раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал два брейк-пойнта из семи заработанных. На счету Джумхура один эйс, одна двойная ошибка и ни одного реализованного брейк-пойнта из одного заработанного.

В следующем круге Синнер сыграет с сильнейшим в паре Корентен Муте (Франция) — Томаш Махач (Чехия).