Россиянин Карен Хачанов уверенно вышел в третий круг турнира в Майами, обыграв представителя Испании Роберто Баутисту-Агута — 6:3, 6:3.

Матч продолжался 1 час 14 минут и прошёл с заметным преимуществом уроженца Москвы. Хачанов стабильно действовал на своей подаче, выполнил 6 эйсов и реализовал половину своих брейк-пойнтов (три из шести).

Его соперник отметился лишь двумя подачами навылет и не сумел оказать серьёзного сопротивления.

В третьем круге россиянин сыграет с победителем матча Мартин Ландалусе (Испания) — Лучано Дардери (Италия).