Россиянка Екатерина Александрова уверенно вышла в третий круг турнира в Майами, обыграв представительницу Австрии Лилли Таггер — 6:3, 6:3.

Встреча продолжалась всего 1 час 6 минут и прошла под контролем россиянки. Александрова реализовала 4 из 7 брейк-пойнтов, что стало ключевым фактором её успеха. На подаче она оформила 2 эйса и допустила 2 двойные ошибки.

Таггер отметилась 4 подачами навылет и реализовала свой единственный брейк-пойнт, однако этого оказалось недостаточно, чтобы навязать серьёзную борьбу.

В следующем круге Александрова сыграет с победительницей матча Пейтон Стирнс (США) — Жаклин Кристьян (Румыния).