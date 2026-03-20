Польская теннисистка Ига Свентек высказалась про поражение от соотечественницы Магды Линетт во втором круге турнира в Майами. Свентек уступила в трех партиях — 6:1, 5:7, 3:6.

«Это кошмар для элитной теннисистки. Проигрывать матчи на таком уровне. Я должна это преодолеть и найти решение.

Я всегда была человеком, который слишком много думает, но в последнее время это стало особенно проявляться. Мне трудно отпустить многие мысли, которые меня посещают, а раньше это было моей силой. Честно говоря, я играла лучше, когда не так много думала. Теперь я принимаю так много неправильных решений, что трудно не думать. Нарастает стресс, мое тело сильно напрягается, и все становится намного сложнее.

Я чувствую, что на корте на меня возлагаются большие ожидания , и мне нужно отпустить их, потому что моя игра недостаточно хороша, чтобы оправдать какие-либо ожидания. Я немного растеряна, но я буду усердно работать, чтобы вернуть всё на круги своя. Я знаю, что это внутри меня; я просто на мгновение потеряла контроль», — цитирует Свентек Punto de Break.

Сейчас Свентек является третьей ракеткой мира.