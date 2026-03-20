Казахстанская теннисистка Юлия Путинцева одержала победу над Джаниче Чен в 1-м круге турнира в Майами.
Путинцева (75-я ракетка мира) обыграла представительницу Индонезии (40-я ракетка мира) со счетом — 3:6, 6:3, 6:4. Игра продолжалась 2 часа 6 минут.
За весь матч Путинцева сделала 2 эйса и реализовала 3 брейк-поинта 8-и возможных. Чен допустила 9 двойных ошибок при 2-х реализованных брейк-поинтах.
После этого матча Путинцева пробилась во 2-й круг «тысячника» в Майами, где сыграет против своей соотечественницы Елены Рыбакиной.