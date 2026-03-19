Официальный сайт теннисного турнира серии WTA‑1000 в Майами сообщил, что все запланированные игры с 18 на 19 марта перенесены на следующий день.

Причиной такого решения стали неблагоприятные погодные условия. Сейчас в Майами идут сильнейшие дожди.

Сегодня, в ночь с 18 на 19 марта, должны были стартовать матчи первого круга основной сетки. Из россиянок должны были выйти на корт 71‑я ракетка мира Оксана Селехметьева и Анастасия Захарова (74).

«Мастерс» в Майами проходит с 18 по 29 марта. У мужчин в прошлом году тут выиграл чех Якуб Меншик, а у женщин — Арина Соболенко из Белоруссии. Также стало известно, что пятая ракетка мира Лоренцо Музетти из Италии снялся с турнира.