Сербский теннисист Новак Джокович не примет участия в «Мастерсе» в Майами, который пройдет с 17 по 29 марта.

38-летний спортсмен снялся с соревнований из-за травмы правого плеча. В прошлом сезоне Джокович дошёл до финала турнира в Майами, где уступил чешскому теннисисту Якубу Меншику.

Ранее на турнире в Индиан-Уэллсе серб завершил выступление на стадии четвёртого круга. Джокович уступил британцу Джеку Дрейперу в трёх сетах — 6:4, 4:6, 6:7 (5:7).

Новак Джокович является 24-кратным победителем турниров «Большого шлема». За карьеру он завоевал 101 титул на уровне ATP в одиночном разряде.

В настоящий момент сербский теннисист занимает третье место в мировом рейтинге.