Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев высказался о предстоящем финале «Мастерса» в Индиан-Уэллсе между россиянином Даниилом Медведевым и итальянцем Янником Синнером.

«Синнер выигрывает за счёт хорошей моторности и цепкости, эти качества у него не хуже, чем у Медведева. Новых аргументов у игроков не будет, и очень многое будет зависеть от того, как Медведев будет держать свою подачу. Розыгрыши же будут долгие и нудные. Нужно будет "перетерпеть" оппонента», — приводит слова Тарпищева «РИА Новости Спорт».

В 1/2 финала Синнер выиграл у немца Александра Зверева, а Медведев победил первую ракетку мира Карлоса Алькараса.