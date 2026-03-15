Первая ракетка мира, испанец Карлос Алькарас, прокомментировал поражение от россиянина Даниила Медведева в полуфинале турнира серии «Мастерс» в Индиан‑Уэллсе.

«Прежде всего я должен отдать должное Даниилу. Думаю, он провёл потрясающий матч. С самого начала и до конца он играл невероятно. Честно говоря, я никогда не видел, чтобы Даниил играл на таком уровне. Он полностью заслужил эту победу и полностью заслужил выйти в финал здесь. Всё, что я могу сказать, — поздравляю его!

Со своей стороны, я сыграл несколько геймов, особенно в первом сете, где просто упустил свои подачи. Из‑за этого мне приходилось всё время бегать за мячами. Так что для меня это было тяжело, но я горжусь тем, что боролся до последнего мяча», — сказал Алькарас на пресс‑конференции турнира в Индиан‑Уэллсе.

Медведев одержал победу над Алькарасом со счётом 6:3, 7:6 (7:3). В финале турнира он сразится с итальянцем Янником Синнером.