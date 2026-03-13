Напомним, в 2025 году турнир выиграла россиянка Мирра Андреева .

Свёнтек, в свою очередь, отметилась тремя подачами навылет, восемью двойными ошибками и сумела использовать три из восьми возможностей для брейка.

Свитолина выполнила пять эйсов, допустила пять двойных ошибок и реализовала пять брейк-пойнтов из 11.

Встреча завершилась со счётом 6:2, 4:6, 6:4 в пользу украинской спортсменки. Поединок продолжался 2 часа 10 минут.

Украинская теннисистка Элина Свитолина пробилась в полуфинал турнира в Индиан-Уэллсе. В четвертьфинальном матче она одержала победу над представительницей Польши Игой Свёнтек .

Теннис•09/03/2026 11:07 Неделя тенниса: приключения россиян, 100-й матч Мирры и «возвращение» Серены

Теннис•23/02/2026 11:25 Неделя тенниса: слезы Мирры, спад Медведева и доминирование Алькараса

Теннис•16/02/2026 12:15 Неделя тенниса: Де Минор наконец-то покорил Роттердам, а Медведев взялся за старое

Теннис•08/02/2026 19:12 Неделя тенниса: Звонарева снова «гоняет» молодых, а Александрова вернулась в топ-10

Теннис•02/02/2026 12:57 «Больше энергии»: кратчайшая инструкция к чемпионству от тренера Рыбакиной

Главные темы сейчас

Теннис•01/03/2026 15:45 Неделя тенниса: исторический (во всех смыслах) титул Медведева

Теннис•02/02/2026 17:38 Разум хочет, а тело — не может: как Джокович стал главным «королем драмы»

Теннис•01/02/2026 17:56 Ничего, кроме магии: карьерный «Шлем» Алькараса и вечный вызов Джоковича

Теннис•25/01/2026 17:32 Неделя тенниса: капитуляция Мирры и Медведева, стабильность Хачанова и прогресс Селехметьевой

Теннис•19/01/2026 15:39 Мрачное будущее тенниса: почему война за авторские права и жадность турниров отпугивают болельщиков

Выбор читателей

Футбол•09/03/2026 18:53 Месси и Роналду: как и куда уйдут два величайших игрока современности

Футбол•08/03/2026 17:59 Воссоединение по-милански: Каземиро и Модрич вновь образуют тандем в Италии?

Футбол•07/03/2026 06:39 Юрген Клопп возвращается? Что происходит между ним и Red Bull — и при чём тут «Реал»

Футбол•11/03/2026 00:57 «Барселона» выбирает президента: что делать с колоссальным долгом?

Футбол•10/03/2026 13:43 Ограбление по-каталонски: почему аренда Рашфорда стала большой удачей для «Барсы»

Самое интересное

Футбол•02/02/2026 13:51 Лукас Пакета и «Вест Хэм»: скандал со ставками, скрытая обида и побег во «Фламенго»

Футбол•01/02/2026 13:36 Тот самый Моуринью: чудо в ЛЧ, конфликтный сезон и нервная «Бенфика»

Футбол•31/01/2026 14:17 Мощный и бесстрашный: почему «Челси» увел у «МЮ» и «Ливерпуля» 17-летнего Алао

Футбол•30/01/2026 12:03 Больше не значит лучше: 5 причин, почему формат Лиги чемпионов нуждается в реформе