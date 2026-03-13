Украинская теннисистка Элина Свитолина пробилась в полуфинал турнира в Индиан-Уэллсе. В четвертьфинальном матче она одержала победу над представительницей Польши Игой Свёнтек.
Встреча завершилась со счётом 6:2, 4:6, 6:4 в пользу украинской спортсменки. Поединок продолжался 2 часа 10 минут.
Свитолина выполнила пять эйсов, допустила пять двойных ошибок и реализовала пять брейк-пойнтов из 11.
Свёнтек, в свою очередь, отметилась тремя подачами навылет, восемью двойными ошибками и сумела использовать три из восьми возможностей для брейка.
Напомним, в 2025 году турнир выиграла россиянка Мирра Андреева.