Украинская теннисистка Элина Свитолина пробилась в полуфинал турнира в Индиан-Уэллсе.  В четвертьфинальном матче она одержала победу над представительницей Польши Игой Свёнтек.

Элина Свитолина
Элина Свитолина globallookpress.com

Встреча завершилась со счётом 6:2, 4:6, 6:4 в пользу украинской спортсменки.  Поединок продолжался 2 часа 10 минут.

Свитолина выполнила пять эйсов, допустила пять двойных ошибок и реализовала пять брейк-пойнтов из 11.

Свёнтек, в свою очередь, отметилась тремя подачами навылет, восемью двойными ошибками и сумела использовать три из восьми возможностей для брейка.

Напомним, в 2025 году турнир выиграла россиянка Мирра Андреева.