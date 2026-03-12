Польская теннисистка Ига Свентек прокомментировала свой выход в четвертьфинал турнира категории WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США).

Ига Свентек globallookpress.com

Напомним, что Свентек (2-я ракетка мира) обыграла представительницу Чехии Каролину Мухову (13-я ракетка мира) со счетом — 6:2, 6:0.

«Она моя любимая теннисистка в туре. Мне нравится смотреть за её игрой больше всего. Думаю, она единственная, чьи матчи я вообще смотрю. Может быть, поэтому считываю её игру.

Мы провели друг с другом уже много матчей, так что знаем друг друга», — сказала Свентек в интервью на корте.