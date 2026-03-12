Россиянин Даниил Медведев (11‑я ракетка мира) в 4‑м круге «тысячника» в американском Индиан‑Уэллсе обыграл местного теннисиста Алекса Михельсена со счётом 6:2, 6:4.

Даниил Медведев globallookpress.com

Их встреча длилась почти полтора часа. В активе Медведева — 9 эйсов, 2 двойные ошибки и 4 реализованных брейк‑пойнта из 10.

На счету его соперника — одна подача навылет, одна двойная ошибка и один реализованный брейк‑пойнт из пяти.

Чуть позже завершилась встреча между сербом Новаком Джоковичем (3) и Джеком Дрейпером (14), в которой победил британец в трёх сетах — 4:6, 6:4, 7:6 (7:5).

Их встреча продолжалась 2 часа 37 минут. Джокович 4 раза подал навылет, допустил 2 двойные ошибки и реализовал 3 из 6 брейк‑пойнтов. Дрейпер выполнил 13 эйсов при 5 двойных ошибках и использовал 3 брейк‑пойнта из 7 заработанных за матч.

В четвертьфинале Дрейпер и Медведев сыграют между собой.

Первая ракетка мира Карлос Алькарас без проблем разобрался с норвежцем Каспером Руудом (13) — 6:1, 7:6 (7:2).

Матч длился чуть более полутора часов. Алькарас выполнил 7 подач навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал 3 из 8 брейк-пойнтов. Рууд, в свою очередь, сделал 8 эйсов.

В следующем круге Алькараса ждет противостояние с британцем Кэмероном Норри.