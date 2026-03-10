Завершились два матча с участием именитых спортсменов в первом круге парного разряда на американском «тысячнике» в Индиан‑Уэллсе.

Карен Хачанов globallookpress.com

Карен Хачанов / Андрей Рублёв выиграли у французской пары Юго Нис / Эдуард Роже‑Васслен со счётом 4:6, 7:6 (8:6), 10:5.

Игра продолжалась 1 час 42 минуты. Хачанов и Рублёв 7 раз подали навылет, допустили 2 двойные ошибки и реализовали 2 из 6 брейк‑пойнтов.

Французский дуэт выполнил 4 эйса при двух двойных ошибках и использовал 3 брейк‑пойнта из 8 заработанных за матч.

Дальше соперниками российской пары станут Феликс Оже‑Альяссим (Канада) / Себастьян Корда (США).

Новак Джокович (Сербия) / Стефанос Циципас (Греция) уверенно разобрались с третьей сеяной парой — Марсело Аревало(Сальвадор) / Мате Павич (Хорватия) — 6:3, 6:2.

Их встреча длилась менее часа. За это время Джокович и Циципас 4 раза подали навылет, допустили одну двойную ошибку и реализовали 3 из 6 брейк‑пойнтов. Противники выполнили 5 эйсов при 3 двойных ошибках и не использовали ни одного брейк‑пойнта из 4 заработанных за матч.

Теперь Джоковичу и Циципасу предстоит сыграть с парой Артур Риндеркнеш (Франция) / Валантен Вашеро (Монако).