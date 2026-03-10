Российская теннисистка Мирра Андреева признала необходимость улучшить свое поведение на турнирах.

Мирра Андреева
Мирра Андреева globallookpress.com

«Конечно, я переживала много эмоций после поражения.  Но мне нечем гордиться в том, как я с этим справилась.  Над этим надо работать, и не в будущем, а при первой же возможности.  После поражения я просто злюсь и иногда говорю это себе.  Сначала себе, конечно, а потом просто выплескиваются злость и эмоции.  Ни на кого конкретно», — приводит The Tennis Gazette слова Андреевой.

10 марта 18-летняя Андреева проиграла Катержине Синяковой в третьем круге турнира в Индиан-Уэллсе со счётом 6:4, 6:7 (5:7), 3:6.  После поражения она выразила недовольство в адрес зрителей.

Во вторник Андреева, выступающая в паре с канадкой Викторией Мбоко, вышла в четвертьфинал турнира в Индиан-Уэллсе.  В следующем раунде они сыграют против Анны Даниловой из Казахстана и Александры Крунич из Сербии.