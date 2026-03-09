Итальянский теннисист Янник Синнер успешно преодолел стадию третьего круга «Мастерса» в Индиан-Уэллсе. Синнер обыграл представителя Канады Дениса Шаповалова со счетом 6:3, 6:2.

Янник Синнер globallookpress.com

Преимущество итальянца ощущалось на протяжении всей встречи, а сам матч продлился 1 час 11 минут.

Синнер выполнил шесть эйсов, допустил две двойные ошибки и сумел реализовать половину заработанных брейк-пойнтов — четыре из восьми. Шаповалов отметился двумя подачами навылет, совершил семь двойных ошибок и реализовал один брейк-пойнт.

В 1/8 финала турнира Синнер сыграет против победителя противостояния между Жоао Фонсекой и Томми Полом.