Американка Кори Гауфф не смогла продолжить участие на турнире в Индиан-Уэллсе. В матче третьего круга она снялась с игры против 20-летней филиппинки Александры Эалы, занимающей 32-е место в рейтинге WTA.

Кори Гауфф globallookpress.com

На момент прекращения встречи Гауфф уступала 2:6, 0:2 и сослалась на недомогание в левом плече.

Поединок длился 57 минут. Гауфф отметилась двумя эйсами, семью двойными ошибками и реализовала два брейк-пойнта из трёх. Эала не допустила двойных ошибок, не выполнила ни одного эйса, но реализовала пять брейк-пойнтов.

В четвёртом круге Эала сыграет с 21-летней чешской теннисисткой Линдой Носковой.