Немецкий теннисист Александр Зверев переиграл американца Брэндона Накасиму в матче третьего круга турнира в Индиан-Уэллсе (США).

Александр Зверев globallookpress.com

Встреча продолжалась два с половиной часа и завершилась со счетом 7:6 (7:2), 5:7, 6:4 в пользу четвертой ракетки мира.

Зверев совершил 15 подач навылет, допустил две двойные ошибки и не реализовал два брейк-пойнта. Накасима также допустил две двойные ошибки, реализовал один брейк-пойнт из пяти заработанных и выполнил 17 эйсов.

В следующем матче Зверев сыграет с победителем встречи Флавио Коболли (Италия) — Фрэнсис Тиафо (США).