Белорусская теннисистка Арина Соболенко выиграла у Жаклин Кристиан из Румынии в третьем круге «Мастерса» в Индиан-Уэллсе (США).

Арина Соболенко globallookpress.com

Встреча продолжалась 1 час 11 минут и завершилась со счетом 6:4, 6:1 в пользу первой ракетки мира.

Соболенко пять раз подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из шести заработанных. На счету Кристиан два эйса, семь двойных ошибок и один реализованный брейк-пойнт из шести заработанных.

Следующей соперницей Соболенко станет сильнейшая в паре Камила Осорио (Колумбия) — Наоми Осака (Япония).