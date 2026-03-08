Российский теннисист Даниил Медведев уверенно прошёл во второй раунд турнира в Индиан-Уэллс, обыграв представителя Чили Алехандро Табило в двух партиях — 6:4, 6:2.
Соперники провели на корте 1 час 12 минут. Россиянин отметился шестью эйсами, допустил одну двойную ошибку и реализовал три брейк-пойнта из восьми возможных.
В активе чилийского теннисиста три подачи навылет, ни одной двойной ошибки и ни одного брейк-пойнта.
В следующем раунде соревнований Медведев сыграет против аргентинца Себастьяна Баэса.