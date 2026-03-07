Российская теннисистка Диана Шнайдер проиграла Соране Кырсте из Румынии в матче второго круга турнира в американском Индиан-Уэллсе.

Диана Шнайдер globallookpress.com

Теннисистки находились на корте 1 час 34 минуты, а 21-летняя россиянка уступила 35-летней румынке с результатом 2:6, 6:7.

Шнайдер не выполнила ни одной подачи навылет, допустила пять двойных ошибок, а также не смогла реализовать ни одного брейк-пойнта. Кырстя сделала в игре пять эйсов, допустила одну двойную ошибку и реализовала два брейк-пойнта из восьми.

Следующей соперницей Кырсти на турнире станет представительница Чехии Линда Носкова.