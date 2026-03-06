Немецкий теннисист Александр Зверев выиграл у итальянца Маттео Берреттини во втором круге «Мастерса» в Индиан-Уэллсе (США).

Александр Зверев globallookpress.com

Встреча продолжалась всего 1 час 12 минут и завершилась со счетом 6:3, 6:4 в пользу четвертой ракетки мира Зверева.

Берреттини сделал пять эйсов, допустил две двойные ошибки и не заработал ни одного брейк-пойнта. На счету Зверева четыре эйса, одна двойная ошибка и два реализованных брейк-пойнта из пяти.

В третьем круге «тысячника» Зверев сыграет с победителем матча Брендон Накашина (США) — Камило Уго Карабелли (Аргентина).