Легендарная американская теннисистка Винус Уильямс (554‑я ракетка мира) не смогла пройти первый круг на «Мастерсе» в Индиан‑Уэллсе.

Винус Уильямс globallookpress.com

Она в трёх сетах проиграла француженке Диан Парри (111) со счётом 3:6, 7:6 (7:4), 1:6.

Соперницы были на корте 2 часа 24 минуты. За это время Уильямс выполнила 4 эйса при 6 двойных ошибках и использовала один брейк‑пойнт из четырёх заработанных за матч. В активе Парри — 10 эйсов, 2 двойные ошибки и 4 реализованных из 6 завоёванных брейк‑пойнтов.

В следующем круге Парри сыграет с ещё одной американкой — Мэдисон Киз (15).