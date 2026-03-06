Российская теннисистка Екатерина Александрова проиграла Талии Гибсон из Австралии во втором круге турнира в Индиан-Уэллсе (США).
Встреча продолжалась 1 час 34 минуты и завершилась поражением россиянки со счетом 3:6, 5:7.
Гибсон выполнила семь подач навылет, допустив при этом две двойные ошибки, а также смогла реализовать два брейк-пойнта из трёх. Екатерина Александрова сделала в игре шесть эйсов, допустила три двойные ошибки и не смогла реализовать ни одного брейк-пойнта из семи.
В следующем круге Гибсон сыграет против Клары Таусон из Дании.