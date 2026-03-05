Определился соперник четвертой ракетки мира немецкого теннисиста Александра Зверева во втором круге турнира в Индиан-Уэллсе (США).
Зверев сыграет с итальянцем Маттео Берреттини. Ранее Берреттини одолел француза Адриана Маннарино — 4:6, 7:5, 7:5.
Встреча теннисистов продлилась 2 час 48 минут. За это время Берреттини сделал 14 эйсов, допустил три двойные ошибки и реализовал три брейк-пойнта из восьми. На счету Маннарино шесть подач навылет, две двойные ошибки и 3 реализованных брейк-пойнта из 10 заработанных.
Зверев и Берреттини встретятся 6 марта. В прошлом сезоне соревнования выиграл британец Джек Дрейпер.