Зверев и Берреттини встретятся 6 марта. В прошлом сезоне соревнования выиграл британец Джек Дрейпер .

Встреча теннисистов продлилась 2 час 48 минут. За это время Берреттини сделал 14 эйсов, допустил три двойные ошибки и реализовал три брейк-пойнта из восьми. На счету Маннарино шесть подач навылет, две двойные ошибки и 3 реализованных брейк-пойнта из 10 заработанных.

Определился соперник четвертой ракетки мира немецкого теннисиста Александра Зверева во втором круге турнира в Индиан-Уэллсе (США).

1.94

Прогнозы•Сегодня 22:00 Шевченко — Симабукуро. Прогноз и ставка Шевченко снова спокойно обыграет Симабукуро?

Теннис•01/03/2026 15:45 Неделя тенниса: исторический (во всех смыслах) титул Медведева

Теннис•23/02/2026 11:25 Неделя тенниса: слезы Мирры, спад Медведева и доминирование Алькараса

Теннис•20/02/2026 21:47 Алькарас — Рублев: онлайн, прямая трансляция матча ATP в Дохе

Теннис•16/02/2026 12:15 Неделя тенниса: Де Минор наконец-то покорил Роттердам, а Медведев взялся за старое

Главные темы сейчас

Теннис•08/02/2026 19:12 Неделя тенниса: Звонарева снова «гоняет» молодых, а Александрова вернулась в топ-10

Теннис•02/02/2026 17:38 Разум хочет, а тело — не может: как Джокович стал главным «королем драмы»

Теннис•02/02/2026 12:57 «Больше энергии»: кратчайшая инструкция к чемпионству от тренера Рыбакиной

Теннис•01/02/2026 17:56 Ничего, кроме магии: карьерный «Шлем» Алькараса и вечный вызов Джоковича

Теннис•25/01/2026 17:32 Неделя тенниса: капитуляция Мирры и Медведева, стабильность Хачанова и прогресс Селехметьевой

Выбор читателей

Футбол•27/02/2026 18:35 Александр Елагин: «Ман Сити» пройдет «Реал», если не будет готов Мбаппе

Футбол•02/03/2026 19:01 Тимур Журавель: Наконец увидел «Динамо», которое получает удовольствие от игры

Футбол•25/02/2026 19:03 Психотерапия: как приход Коутиньо в ЦСКА стал реальностью

Футбол•01/03/2026 14:17 От Почеттино до пропасти: девять причин, почему «Тоттенхэм» свернул не туда

Футбол•Вчера 14:20 Охота за рекордами: Кейн догонит Левандовского, а Мбаппе бросит вызов Роналду?

Самое интересное

Футбол•23/01/2026 12:29 Ну и проваливай! Почему «Барса» не стала унижаться перед любимчиком Флика

Бои•23/01/2026 13:07 Из топ-боксеров в гангстеры. Как «Танк» и Гарсия разрушили свои звездные карьеры

Футбол•21/01/2026 20:33 Парадокс «временщика»: наука объясняет, почему смена тренера почти ничего не решает

Футбол•21/01/2026 14:21 Миллионы по кругу: как внутренние трансферы стали нормой АПЛ