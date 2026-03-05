Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина поделилась ожиданиями от игры на турнире в Индиан-Уэллсе.

«Условия могут быть немного сложными, особенно из-за перемен погоды и разницы между дневными и вечерними матчами. Для меня, я бы сказала, корты довольно медленные, но всё равно на них можно играть и выигрывать. Просто розыгрыши становятся немного длиннее. Не так легко получать короткие мячи или лёгкие очки. Нужно работать за каждое очко, играть длинные розыгрыши. Но, думаю, условия хорошие и я всё равно могу показывать хороший теннис, даже если корты медленные», — заявила Рыбакина на пресс-конференции перед стартом турнира.

Напомним, что соревнование в Индиан-Уэллсе стартовало 4 марта, а продлится до 15 марта. Действующей чемпионкой является Мирра Андреева из России.