Дардери выиграл пятый турнир в карьере. Соревнования в Сантьяго прошли с 23 февраля по 1 марта.

Ханфман отметился десятью подачами навылет, двумя двойными ошибками и реализовал два брейк-пойнта из четырёх.

Матч продолжался 1 час 47 минут. Дардери выполнил шесть эйсов, допустил три двойные ошибки и реализовал три из шести брейк-пойнтов.

В финале 21-я ракетка мира одолел представителя Германии Янника Ханфмана со счетом 7:6 (8:6), 7:5.

