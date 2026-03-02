Итальянский теннисист Лучано Дардери выиграл турнир ATP-250 в Сантьяго (Чили).

Лучано Дардери globallookpress.com

В финале 21-я ракетка мира одолел представителя Германии Янника Ханфмана со счетом 7:6 (8:6), 7:5.

Матч продолжался 1 час 47 минут.  Дардери выполнил шесть эйсов, допустил три двойные ошибки и реализовал три из шести брейк-пойнтов.

Ханфман отметился десятью подачами навылет, двумя двойными ошибками и реализовал два брейк-пойнта из четырёх.

Дардери выиграл пятый турнир в карьере.  Соревнования в Сантьяго прошли с 23 февраля по 1 марта.