Немец Александр Зверев и бразилец Марсело Мело, которым 42 года, стали победителями турнира ATP-500 в Акапулько (Мексика) в парном разряде.

Александр Зверев globallookpress.com

В финале они обыграли австрийца Александера Эрлера и американца Роберта Галлоуэя со счетом 6:3, 6:4. Игра длилась 1 час 11 минут.

Зверев и Мело сделали три эйса, не допустили ни одной двойной ошибки и реализовали все четыре брейк-пойнта, которые у них были. Их соперники, в свою очередь, подали четыре эйса, допустили две двойные ошибки и реализовали лишь один брейк-пойнт из трех.