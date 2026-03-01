Российская теннисистка Анастасия Захарова выиграла у американки Каролин Долхайд в первом раунде квалификации турнира в Индиан-Уэллсе.

Анастасия Захарова globallookpress.com

Встреча продолжалась 1 час 26 минут и завершилась со счетом 7:5, 6:1 в пользу 88-й ракетки мира из России.

Захарова не сделала ни одного эйса, допустила две двойные ошибки и реализовала 6 брейк-пойнтов из 12. На счету Долхайд один эйс, одна двойная ошибка и два реализованных брейк-пойнта из трёх.

В финале квалификации за выход в основную сетку турнира Захарова сыграет против Линды Фрухвиртовой из Чехии.