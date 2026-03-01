Итальянский теннисист Флавио Коболли, занимающий 20-е место в мировом рейтинге, одержал победу на грунтовом турнире категории ATP-500, который проходил в Акапулько (Мексика).

Флавио Коболли globallookpress.com

В финале он встретился с американцем Фрэнсисом Тиафо, который находится на 28-й строчке рейтинга ATP. Матч завершился со счётом 7:6 (7:4) и 6:4 в пользу Коболли. Встреча продолжалась 2 часа и 9 минут.

Коболли продемонстрировал уверенную игру, выполнив девять эйсов, допустив две двойные ошибки и реализовав два брейк-пойнта из шести попыток. Тиафо также показал хорошую игру, сделав шесть эйсов, одну двойную ошибку и реализовав один брейк-пойнт из трёх попыток.