Российский теннисист Даниил Медведев высказался по поводу предстоящего финала турнира в Дубае.

Даниил Медведев globallookpress.com

«Прежде всего, очень важно вернуть мой прежний уровень игры, чтобы я мог регулярно доходить до финалов турниров. Тем не менее каждый новый матч — это новая история.

Вообще, я стараюсь выигрывать на каждом турнире. Пока получается так, что везде я выигрывал по одному разу. Будет забавно наконец‑то победить где‑то дважды», — цитирует Медведева пресс‑служба дубайского турнира.

В финале «пятисотника» в Дубае сыграют Даниил Медведев и Таллон Грикспор.

Медведев занимает 11-е место в рейтинге ATP.