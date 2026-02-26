Российский теннисист Андрей Рублев высказался о победе над французом Артуром Риндеркнешем в четвертьфинале турнира в Дубае (ОАЭ).

Андрей Рублев
Андрей Рублев globallookpress.com

«Против такого хорошо подающего соперника прием — это ключевой момент.  У меня это получалось сегодня, я воспользовался своими возможностями.  Он предоставил мне не так много шансов, но я сумел ими правильно распорядиться.  И в первом сете был один удивительный розыгрыш, который закончился в мою пользу — наконец у меня будет хайлайт игры в защите.  Обычно у меня только атакующие моменты», — цитирует Рублева пресс-служба АТР.

В следующем раунде турнира Рублев встретится с победителем матча между чехом Якубом Меншиком и нидерландцем Таллоном Грикспором.