Российский теннисист Андрей Рублев высказался о победе над французом Артуром Риндеркнешем в четвертьфинале турнира в Дубае (ОАЭ).

Андрей Рублев globallookpress.com

«Против такого хорошо подающего соперника прием — это ключевой момент. У меня это получалось сегодня, я воспользовался своими возможностями. Он предоставил мне не так много шансов, но я сумел ими правильно распорядиться. И в первом сете был один удивительный розыгрыш, который закончился в мою пользу — наконец у меня будет хайлайт игры в защите. Обычно у меня только атакующие моменты», — цитирует Рублева пресс-служба АТР.

В следующем раунде турнира Рублев встретится с победителем матча между чехом Якубом Меншиком и нидерландцем Таллоном Грикспором.