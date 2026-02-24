Теннисистка Анастасия Потапова, выступающая за Австрию, выбыла из турнира в мексиканской Мериде уже в первом круге. Она уступила колумбийке Эмилиане Аранго со счётом 6:7 (0:6), 2:6. Поединок длился 1 час 54 минуты.

Анастасия Потапова globallookpress.com

Аранго вышла во второй круг, где встретится с чешской теннисисткой Марией Боузковой, занимающей 34‑е место в рейтинге WTA.

Напомним, что Потапова до 2026 года представляла Россию, а сейчас выступает за Австрию. В мировом рейтинге она находится на 91-й позиции, тогда как Аранго занимает 59-е место.