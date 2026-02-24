Испанский теннисист Пабло Карреньо-Буста стартовал с победы на турнире ATP-500 в Дубае.

124-я ракетка в мировом рейтинге, одержала победу над канадским спортсменом Денисом Шаповаловым (36-я позиция в ATP) в первом круге. Матч завершился со счетом 6:2, 6:4 и продолжался 1 час 18 минут.

Карреньо-Буста не подал ни одного эйса и допустил две двойные ошибки, но реализовал пять брейк-пойнтов из девяти. Шаповалов, в свою очередь, подал навылет восемь раз, но совершил четыре двойные ошибки и реализовал только два брейк-пойнта.

В следующем раунде Карреньо-Буста встретится с победителем матча между французом Артюром Фисом и чехом Иржи Легечкой.