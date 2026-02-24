Российская теннисистка Анна Блинкова проиграла Иве Йович из США в первом круге турнира в Остине (США).

Анна Блинкова globallookpress.com

Встреча продолжалась 1 час 24 минуты и завершилась поражением россиянки со счетом 3:6, 4:6.

Блинкова выполнила одну подачу навылет, допустила три двойные ошибки и не реализовала ни одного брейк-пойнта из семи заработанных. На счету Йович шесть эйсов, одна двойная ошибка и два реализованных брейк-пойнта из четырёх.

Йович теперь сыграет с сильнейшей в паре Винус Уильямс (США) — Айла Томлянович (Австралия).