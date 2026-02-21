Испанский теннисист Карлос Алькарас высказался о победе над россиянином Андреем Рублевым в полуфинале турнира в Дохе.

Карлос Алькарас globallookpress.com

Алькарас одолел уроженца Москвы со счетом 7:6 (7:3), 6:4.

«Это был очень сложный матч. Андрей — один из игроков с сильнейшим ударом в туре, если не с самым сильным. Он обладает фантастическим форхендом и поддерживает невероятную скорость на задней линии. Да, мне пришлось много побегать.

Я должен был много бороться. Очень рад и горжусь тем, что выиграл в двух сетах и ​​вышел в свой первый финал здесь, в Дохе», — сказал Алькарас на пресс-конференции.

В финале турнира Алькарас встретится с Артуром Фисом из Франции.