Чешский теннисист Якуб Меншик выиграл у итальянца Янника Синнера в четвертьфинале турнира в Дохе (Катар).
Встреча продолжалась 2 часа 13 минут и завершилась со счетом 7:6 (7:3), 2:6, 6:3 в пользу 16-й ракетки мира.
Меншик выполнил 11 подач навылет, допустив при этом четыре двойные ошибки, а также смог реализовать два брейк-пойнта из четырёх за матч. Синнер сделал в игре шесть эйсов, допустил одну двойную ошибку и реализовал два брейк-пойнта из семи.
В полуфинале Меншик сыграет против француза Артюра Фиса.