Американская теннисистка Аманда Анисимова высказалась о победе над Миррой Андреевой из России в четвертьфинале турнира в Дубае (ОАЭ).

Аманда Анисимова
Аманда Анисимова globallookpress.com

«В конце я чуть не расплакалась.  Это была такая тяжелая битва, я думаю, мы показали невероятный теннис.

Мы обе сегодня так упорно боролись.  Меня переполняли эмоции, когда я видела ее в таком состоянии.  Она играла так хорошо.  Она действующая чемпионка.  Мне кажется, сегодня мы обе победили на корте«, — сказала Анисимова после матча.

В полуфинале соперницей Анисимовой станет ее соотечественница Джессика Пегула.