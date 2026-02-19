Американская теннисистка Аманда Анисимова высказалась о победе над Миррой Андреевой из России в четвертьфинале турнира в Дубае (ОАЭ).

Аманда Анисимова globallookpress.com

«В конце я чуть не расплакалась. Это была такая тяжелая битва, я думаю, мы показали невероятный теннис.

Мы обе сегодня так упорно боролись. Меня переполняли эмоции, когда я видела ее в таком состоянии. Она играла так хорошо. Она действующая чемпионка. Мне кажется, сегодня мы обе победили на корте«, — сказала Анисимова после матча.

В полуфинале соперницей Анисимовой станет ее соотечественница Джессика Пегула.